Басков прокомментировал сообщения о свадьбе с Волочковой

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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Русская зима выдвинула ОПЕК+ собственные условия

Добыча нефти в России имеет свои особенностиФото: Егор Алеев/ТАСС
Результаты пятничной встречи министров стран ОПЕК+ решат дальнейшую судьбу цен на нефть – а значит, и российской валюты. И теперь выясняется, что перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время (а значит, и цены на нефть) зависят вовсе не от Ирана, а от России. А точнее говоря – от сибирской зимы. Как это произошло? Подробности...
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Что стоит за «очень бурным объяснением» Путина с Лукашенко

Александр Лукашенко с Владимиром Путиным на заседании ЕАЭС в Санкт-ПетербургеФото: Olga Maltseva/Reuters
У президентов России и Белоруссии, похоже, случился крайне эмоциональный спор – и за некоторые выражения Лукашенко пришлось перед Путиным извиняться. Формально темой беседы были цены на газ. Но на самом деле спор был совсем о другом. Если выражаться предельно ясно: в какой форме и когда произойдет воссоединение России с Белоруссией? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...

Американцы наказывают Китай за сотрудничество с Ираном

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пекин говорит: у нас есть деньги, которыми вы можете воспользоваться для своего развития – строительства железных дорог, портов. Впервые появилась альтернатива Всемирному банку или МВФ. Это прямой вызов монополии США и Запада. Подробности...

Кто стоит за «недорепрессиями»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Басков прокомментировал сообщения о свадьбе с Волочковой

             7 декабря 2018, 10:00
          Фото: instagram.com/volochkova_art
          Текст: Мария Бобылева

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          Певец Николай Басков прокомментировал сообщение балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей свадьбе.

          Волочкова опубликовала в Instagram фото с артистом и написала, что их отношения «проверены временем». «Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба», – написала она.

          В ответ на запись Басков пошутил, что свадьба будет, но не с балериной. «Конечно, будет, но у каждого своя», – написал певец.

          Летом прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что свадьба Николая Баскова и «Мисс Россия – 2003» Виктории Лопыревой пройдет в Грозном 5 октября. Однако свадьба так и не состоялась. 


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