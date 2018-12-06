Басков прокомментировал сообщения о свадьбе с Волочковой

Певец Николай Басков прокомментировал сообщение балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей свадьбе.

Волочкова опубликовала в Instagram фото с артистом и написала, что их отношения «проверены временем». «Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба», – написала она.

В ответ на запись Басков пошутил, что свадьба будет, но не с балериной. «Конечно, будет, но у каждого своя», – написал певец.

Летом прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что свадьба Николая Баскова и «Мисс Россия – 2003» Виктории Лопыревой пройдет в Грозном 5 октября. Однако свадьба так и не состоялась.