США не стали рассматривать военный ответ на инцидент в Керченском проливе

Вашингтон даже не рассматривает вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где Россия задержала украинские корабли, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд.

Он сообщил, что «не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

«Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности», – приводит его слова РИА «Новости».

Данфорд пояснил, что отношения США и Украины «сосредоточены на двух вещах»: реформе вооруженных сил и обеспечении оборонных возможностей Украины, чтобы она «могла защищать себя».

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов, сейчас «не ведется дискуссий в военном отношении» о реакции Вашингтона, чтобы «не путать два вопроса» – сам инцидент и помощь Вашингтона Украине в целом.

Данфорд отметил, что его работа «заключается в том, чтобы у президента (США Дональда Трампа) были возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил».

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. После этого Верховная рада разрешила украинским кораблям применять оружие без предупреждения.