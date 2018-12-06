Путин и другие лидеры стран СНГ посетили Мариинский театр

Глава российского государства Владимир Путин и лидеры других стран СНГ посетили Мариинский театр, где посмотрели балет «Щелкунчик».

Руководителей государств СНГ встречали ведущие солисты оперы и балета театра.

В зале лидеры стран заняли места в 13-м ряду, передает РИА «Новости».

После того, как представление завершилось, главы стран СНГ пообщались с труппой. В частности, речь шла о планах артистов, Мариинский театр поздравили с наступающим Новым годом.