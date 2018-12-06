Путин поручил внести поправки, разрешающие возврат НДС при экспорте работ и услуг

Президент Владимир Путин поручил внести в законодательство страны новые поправки, разрешающие возврат налога на добавленную стоимость при экспорте работ и услуг, сообщили на сайте президента по итогам встречи с главой «Деловой России» Алексеем Репиком.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление условий налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров», – сообщается на сайте кремля. Указывается, что срок исполнения поручения правительством – 1 июля 2019 года.

Напомним, в начале ноября состоялась встреча главы «Деловой России» с президентом. Репик обратился к Путину с просьбой поручить правительству определить в Налоговом кодексе термин «экспорт услуг». Согласно майскому указу главы государства, к 2024 году необходимо увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 250 млрд долларов в год, в том числе объем экспорта услуг – до 100 млрд долларов в год. При этом доля экспорта товаров (работ, услуг) должна составить не менее 20% ВВП страны, а объем торговли между государствами-членами Евразийского союза – увеличиться в 1,5 раза.