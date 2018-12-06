Россия оказалась родиной древнейших титанозавров континента

В Ульяновской области найдены останки крупного четвероногого динозавра, по мнению палеонтологов, это может означать, что эволюция титанозавров проходила не только в Южной Америке, но и на территории будущей Евразии и Северной Америки.

«Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке. Открытие останков волгатитана и тенгризавра говорит о том, что они были распространены гораздо шире во времена раннего мела. Возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии», – отметил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Аверьянов.

Титанозавры относятся к группе зауроподов – крупных четвероногих травоядных ящеров, имевших огромную массу и отличавшихся крайней плодовитостью. При этом среди гигантских травоядных динозавров данное семейство считается своеобразной «мусорной корзиной»: к ним палеонтологи причисляют все новые окаменелости, которые не могут отнести к определенному роду зауроподов, сообщает РИА «Новости».

Останки титанозавров, включая рекордно больших аргентинозавров, длиной в 35 метров и массой порядка 90 тонн, были обнаружены, преимущественно, в пределах Патагонии – провинции на юге Аргентины, где имелись все условия для жизни этих крупных существ. Нынешняя находка, по словам ученых, позволяет заключить, что Россия является родиной древнейших титанозавров Евразии.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об уникальной археологической находке на берегу Волги.