Сбежавший с автоматом охранник оказался жив

Следственный комитет сообщает, что сбежавший в Муроме Владимирской области охранник с автоматом найден с двумя огнестрельными ранениями и госпитализирован в больницу; ранее сообщалось о его гибели.

«5 декабря 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки», – сообщается на сайте СУ СК по Подмосковью.

Следователи отметили, что мужчина – работник военизированной охраны, который во вторник покинул свой пост в Муроме и прятался в лесном массиве города Гжель Раменского района.

Организована доследственная проверка.

Перед этим сообщалось, что он найден мертвым.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в Москве введен план «Сирена» из-за сбежавшего в Муроме во Владимирской области охранника с автоматом АКМ. Столичное МВД опровергло сообщения о введении плана «Сирена».

Позже СМИ сообщили, что охранник Юрий Петров, сбежавший с оружием с поста во Владимирской области, готов сдаться.