Канделаки рассказала, за что уважает Кадырова

Медиаменеджер Тина Канделаки на встрече со студентами Чеченского государственного университета рассказала о своей дружбе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она подчеркнула, что его умение преодолевать препятствия заслуживает уважения.

Встреча Канделаки со студентами прошла в рамках VI Международного форума СМИ Северного Кавказа в Грозном, сообщает ТАСС.

«Это человек, для которого слово «нет» – это всего лишь барьер, через который нужно перешагнуть. В разные годы, в разном возрасте: в 20, в 30, в 40 – всегда появляются разные причины, почему что-то сделать нельзя. Вот у него до сих пор нет причин, почему что-то делать нельзя. Я таких людей уважаю, я с такими людьми дружу, и я горжусь дружбой с таким товарищем», – сообщила Канделаки, отвечая на вопрос из аудитории.

По словам медиаменеджера она сама и лидер Чечни относятся к категории людей, которые никогда не сдаются:

«Те вызовы, которые стоят перед ним, и те результаты, которых он добился, говорят только об одном – что это человек невероятной энергии», – отметила Канделаки.

Напомним, в апреле Кадыров и Канделаки обсудили метаболизм Тимати