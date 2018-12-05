Уголовное дело против пресс-секретаря Роскомнадзора прекращено

Следственный комитет прекратил уголовное дело о растрате в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова, сообщил источник.

«Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Ампелонского, Весельчакова, Едидина и других фигурантов за отсутствием состава преступления», – передает его слова ТАСС.

Между тем, Ампелонский, комментируя эту информацию, сообщил, что пока не видел постановления о прекращении уголовного дела, передает РИА «Новости».

«Подтвердить или опровергнуть это я не могу. Но предполагаю, что это действительно так», – сказал Ампелонский.

Он добавил, что разобраться в обстоятельствах дела помогли «уверенная позиция защиты и высокая квалификация следователей».

«Все хорошо, что хорошо кончается», – добавил пресс-секретарь Роскомнадзора.

Адвокат Ампелонского Сергей Седаков также сообщил о прекращении уголовного дела.

Уголовное дело Ампелонского, Едидина и Весельчакова было связано с нарушением порядка начисления зарплаты сотрудникам ведомства. В октябре прошлого года все они были отправлены под домашний арест.