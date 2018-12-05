Войну-2008 будут изучать в школах Грузии

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5 декабря, среда | Последнее обновление — 12:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле ответили на призывы освободить задержанных украинских моряков
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках
Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины
Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты
Россия способна оказать крайне важную для США услугу
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Майор армии ДНР Прилепин «взял» МХАТ имени Горького
Катерина Кладо, киновед
Художественным руководителем МХАТ имени Горького будет Эдуард Бояков, за литературную часть станет отвечать Захар Прилепин – еще недавно майор и замкомбата спецназа ДНР. Бушуют дискуссии – «наши» или «не наши» взяли театр, хотя это и не почта с телеграфом. Подробности...
Порошенко в полном отчаянии и молится на войну
Андрей Бабицкий, журналист
За пять лет после Майдана Украина пережила такую катастрофу, что назначить ответственного за весь испытанный кошмар все равно придется. Кандидатов на эту роль всего несколько, а возглавляет список Петр Алексеевич. Подробности...
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Кант проиграл в честной борьбе
Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...
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В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и ЕвпаториейПодробности...
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
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