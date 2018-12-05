Захарова отреагировала на данные о «шпионах» в посольстве России в Гааге

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сообщения о причастности сотрудников российского посольства в Гааге к разведывательной деятельности являются ничем не подтвержденными вымыслами.

Захарова заявила, что любые обвинения «без какой-либо фактуры» являются догадками, вымыслами и избитыми клише, передает РИА «Новости».

«Никаких доказательств, которые можно было бы как-то применить. В общем, все как всегда», – добавила она, отметив, что подобные вбросы уже не удивляют.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что «официальная Гаага уже давно не жалеет усилий и средств на разрушение двусторонних отношений с Москвой».

Ранее в голландских СМИ появились сообщения о том, что сотрудники посольства России в Нидерландах якобы ведут разведывательную деятельность на территории страны.

Напомним, ранее Нидерланды якобы из-за кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) выслали четырех россиян.

Тогда глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что на просьбу о предъявлении доказательств российским дипломатам «ничего вразумительного сказано не было».

При этом речь шла об апрельских событиях, однако известно о них стало лишь осенью – незадолго до новой сессии ОЗХО.