Алиев объяснил, почему россияне в Азербайджане «чувствуют себя как дома»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил россиян чаще посещать республику в качестве туристов, объяснив, почему в Азербайджане они «чувствуют себя как дома».

По мнению Алиева, в Азербайджане россияне «чувствуют себя как дома», так как в республике «нет языкового барьера, к ним очень хорошее отношение, общая наша история также играет важную роль...». Он также отметил уровень обеспечения безопасности, комфорта, гостеприимство азербайджанского народа, исторические памятники, климат, передает ТАСС.

Алиев подчеркнул, что россияне занимают первое место среди туристов, посещающих Азербайджан. «В этом году, но год еще не закончен, было более 800 тыс. россиян. Россияне устойчиво держат первое место», – отметил глава республики.

«Думаю, что россияне меня услышат. Я с удовольствием приглашаю их посетить нашу страну. Мы им всегда очень рады», – сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее во вторник в Азербайджане выразили недовольство ростом популярности русского языка в республике.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин высоко оценил поддержку русского языка в Азербайджане со стороны общества и властей.