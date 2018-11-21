В Кремле сказали, кто начал беседу Путина и Трампа в Аргентине

Президент США Дональд Трамп, отменивший встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сам подошел к нему на саммите G20 в Аргентине, лидеры стран пообщались около 15–20 минут, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал. Наш президент настолько подробно, насколько можно было успеть за 10–15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего [в Керченском проливе], и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

Он добавил, что президенты обсудили еще несколько тем, однако не стал раскрывать, какие именно.

Ушаков отметил, что тема возможного визита российского лидера в Вашингтон не поднималась. Помощник президента подчеркнул, что при текущих обстоятельствах «американцы должны раскачаться сами и что-то предлагать».

«Российская сторона готова к разговору и считает контакт на высшем уровне крайне важным, но вместе с тем упрашивать американскую сторону и навязываться мы не будем. Сейчас все зависит от американцев», – уточнил Ушаков.

Он пояснил, что в Аргентине советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности продолжать контакты по своей линии.

«Как мы поняли американцев, они к этим контактам готовы, но когда и где будут эти контакты – сказать пока трудно», – отметил Ушаков.

Эксперты и СМИ занимаются «гаданиями» о том, состоится ли встреча двух лидеров, указал представитель Кремля. «Надо просто проводить такую встречу и все. Пока не получается», – сказал помощник главы государства.