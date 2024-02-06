До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Рэпер ST и гитарист «Зверей» Осипов выступили для спецназа Росгвардии в ЛНР
Полевые концерты для подразделений специального назначения Росгвардии в Луганской народной республике провели рэп-исполнитель Александр Степанов (ST) и гитарист группы «Звери» Герман Осипов.
Артисты исполнили известные песни под аккомпанемент гитары и балалайки, сообщило ведомство на своем сайте.
«Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться», – рассказал о впечатлениях от концерта военнослужащий отряда спецназа Росгвардии.
Росгвардейцы, выполняющие боевые задачи на полях СВО, поблагодарили артистов за поддержку и понимание своей боевой работы.