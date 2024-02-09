Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.0 комментариев
Рэпер ST выпустил песню «Дай ему сил», которая понравилась бойцам СВО
Рэпер Александр Степанов (сценический псевдоним ST) выпустил новую песню «Дай ему сил» в ночь на 9 февраля, она вышла на всех музыкальных платформах.
Песню можно оценить в «Яндекс Музыке», «VK Музыке», «МТС Музыке» и в Apple Music, передают «Известия».
Песня стала своеобразным патриотическим гимном и «пошла в народ», пишут пользователи социальных сетей. Ее уже прослушали военнослужащие в зоне спецоперации на Украине и успели оценить ее по достоинству.
Ранее сам ST и гитарист «Зверей» Герман Осипов выступили перед спецназом Росгвардии в ЛНР. Степанов отметил, что бойцам понравился концерт. Многие военнослужащие уже знакомы с его творчеством, но были и те, кто впервые услышал его песни. При этом и те, и другие были рады послушать композиции.