СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Рэпер ST опубликовал официальный клип на песню «Дай ему сил»
Рэпер Александр Степанов (сценический псевдоним ST) опубликовал клип на песню «Дай ему сил», которая понравилась бойцам СВО.
В клипе два героя: президент России Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов.
Музыкант считает, что эти два человека олицетворяют в нашей стране патриотизм: и тот, и другой каждый на своем уровне делают одно дело – защищают Родину.
Ранее песня «Дай ему сил» в ночь на 9 февраля вышла на всех музыкальных платформах. Песня стала своеобразным патриотическим гимном и «пошла в народ».