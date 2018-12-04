Стало известно, что чаще всего просили россияне у Деда Мороза

В 2018 году россияне чаще всего просили в качестве подарка на Новый год квартиры, рост зарплаты, благополучие, гаджеты и инвентарь для спорта, рассказали в канцелярии Деда Мороза.

В канцелярии отметили, что примерно одна третья часть писем приходит Деду Морозу от взрослых людей, пишет RT.

«Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин: увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях: о благополучии для своих родных и мире на Земле», – говорится в сообщении.

Дети чаще всего просят у Деда Мороза гаджеты и современные игрушки: 3D-ручки, трансформеров, гироскутеры, самолеты, машины на пульте управления и железные дороги. Также среди пожеланий – детская косметика, платья, куклы и конструкторы.

Среди пожеланий в письмах присутствует инвентарь для занятий спортом: велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, а также футбольные и волейбольные мячи.

В канцелярии Деда Мороза обратили внимание на то, что уже второй год подряд приходят письма с просьбой о семейных играх вроде «Мафии» и «Монополии».

В прошлом году сообщалось, что россияне стали чаще писать письма Деду Морозу. В 2017 году рассказывалось о необычных просьбах из писем детей в канцелярию.