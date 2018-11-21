Полицейские проверят сообщение об ограблении мошенниками ветерана

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев получил руководству ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проверить информацию СМИ о мошенниках, которые ограбили ветерана Великой Отечественной войны и его жену.

В ходе мониторинга СМИ полицейские выяснили, что в отношении ветерана Великой Отечественной войны и его жены, проживающих в Санкт-Петербурге, было совершено мошенничество. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники пришли к пенсионерам под видом представителей «страховой организации», которые предложили приобрести электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний, после чего похитили крупную сумму. Кроме того, они завладели деньгами пожилых людей под предлогом обмена денег на купюры нового образца.

Волк подчеркнула, что если информация об инциденте подтвердится, в кратчайшие сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, а подозреваемые будут задержаны.

В мае 2013 года ветерана Великой Отечественной обокрали в Калуге на 200 тыс. рублей.