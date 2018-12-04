Названа дата прощания с Андреем Битовым

Прощание с российским писателем Андреем Битовым пройдет в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве 7 декабря.

«Прощание с Андреем Битовым планируется провести 7 декабря в 12.00 в Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов», – сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

Между тем, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов отметил, что если от Союза писателей поступит предложение об увековечении памяти Битова, депутаты его рассмотрят.

«В принципе память о нем стоило бы оставить. В каком виде – это будет зависеть от тех предложений, которые могут возникнуть, в том числе финансирование того или другого предложения», – сказал он.

В понедельник писатель Андрей Битов умер в Бауманской больнице на 82-м году жизни.

Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Один из основателей постмодернизма в русской литературе. Почетный член Российской академии художеств.

Автор книг «Пушкинский дом» (опубликована в США в 1978 году), «Улетающий Монахов». Один из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь» (1979), который запрещали печатать вплоть до 1986 года.