Умер писатель Андрей Битов

Писатель Андрей Битов умер в Бауманской больнице на 82 году жизни, сообщила литературный критик Галина Юзефович.

«Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», – написала она в своем Facebook.

Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Один из основателей постмодернизма в русской литературе. Почетный член Российской академии художеств.

Автор книг «Пушкинский дом» (опубликована в США в 1978 году), «Улетающий Монахов». Один из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь» (1979), который запрещали печатать вплоть до 1986 года.