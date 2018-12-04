В Госдуме приняли законопроект по защите детей от «колумбайн-сообществ»

В Госдуме приняли законопроект по борьбе с «колумбайн-сообществами», дающий право запрещать «представляющий угрозу» и «побуждающий детей к насилию» контент, и использовать эту информацию в качестве доказательной базы в уголовных делах.

В перечень информации, запрещенной к распространению среди детей, законопроект добавляет контент, «побуждающий детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленным на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий», передает ТАСС.

Включать в реестр запрещенных сайтов можно будет также на основании решения Роскомнадзора в отношении распространяемой информации, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц».

Закон также предполагает блокировку сомнительных сообществ сроком от одного дня до трех суток. Также он предусматривает не только удаление контента, но и прекращение доступа и «фиксацию этих следов» для использования в качестве источника для формирования доказательной базы в уголовном деле.

«Очень важно, что предлагаемые комплексные меры обеспечивают именно профилактический подход. Наша самая главная задача – это не позволить вовлечь ребенка в совершение преступления, не позволить сделать его жертвой преступления», – сказала вице-спикер Ирина Яровая.

Закон был разработан из-за шокирующих случаев нападений школьников на учителей и одноклассников в российских школах, пояснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Большинство подростков, решивших отомстить учителям или сверстникам, проводили много времени в интернете в поисках информации о подобных случаях. Например, молодые люди, устроившие в январе резню в Пермской школе, активно интересовались событиями в американской школе «Колумбайн», где в 1999 году произошло массовое убийство учащихся», – пояснил депутат.

Также Огуль привел в пример инцидент с учеником подмосковной школы в сентябре 2017 года, когда от его рук пострадало несколько учащихся.

Ранее госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, согласно которому увеличивается возраст для разрешения выдачи оружия в России с 18 лет до 21 года.