На Украине позавидовали российской стене на границе с Крымом

Заграждение на российско-украинской границе должен был возвести Киев, а не Москва, заявил бывший офицер оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Украины, полковник в отставке Олег Жданов.

«Они действительно усиливают свою границу и показывают, что собираются обосноваться там надолго», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью Жданова украинскому телеканалу NewsOne.

Лучшим ответом со стороны Украины, по его словам, стало бы возведение стены. «Кстати, они построили то, что должны были построить мы, то, что когда-то начинал еще [Арсений] Яценюк в должности премьер-министра», – отметил Жданов, затруднившись ответить на вопрос о масштабах коррупции во время постройки украинской стены.

Он подчеркнул, что Россия не собирается отдавать Украине Крым. По его словам, российская стена является большим оборонительным сооружением, которое обеспечивают безопасность российских граждан. «Это еще раз говорит о том, что они, если говорить по-простому, «столбят» его, и пока что никаких мыслей о его возврате у них нет», – заключил Жданов.

Напомним, 28 декабря в крымском пограничном управлении ФСБ России заявили об окончании строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков в районе Перекопского перешейка. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Россия построила этот забор.