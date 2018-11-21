Под завалами в Магнитогорске могут быть семь детей

Под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске могут оставаться семь детей, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии.

По словам Дубровского, власти располагают поименным списком тех, кто проживал в обрушившейся части дома. Он подчеркнул, что в 24 квартирах этого подъезда точно находились 50 человек. «Мы понимаем, где часть [из них], поэтому мы оперируем цифрами [в] 35 человек, пока не понимаем, где они. Из них, к сожалению, семь детей», – приводит его слова ТАСС.

Дубровский сообщил, что имеется пофамильный список всех, кто проживал в доме. Он выразил надежду, что люди, формально занесенные в список, откликнутся и сообщат, что они находятся в безопасности.

В совещании принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители Челябинской области и Уральского федерального округа.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин, прибывший в Магнитогорск и осмотревший завалы разрушенного дома, в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой навестил подростка Сергея Гаврилова, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, и пообещал ему новогодний подарок.

Утром понедельника, 31 декабря, в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека. Под завалами, по данным МЧС, могут оставаться от 36 до 40 человек, шансы найти выживших уменьшаются. МЧС попросило жильцов нескольких подъездов, местонахождение которых не установлено, выйти на связь. К спасательной операции подключились кинологи.