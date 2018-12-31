Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы

Президент США Дональд Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором, который его предшественник на посту главы государства Барак Обама возвел вокруг своего дома.

Трамп заявил, что вокруг поместья Обамы возвели 10-футовую (около 3 м) стену. По мнению Трампа, «это нужно для безопасности» экс-президента и его семьи.

Трамп заявил, что и всей стране необходима «такая же штука, но гораздо более масштабная», передает ТАСС.