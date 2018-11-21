Брат избитой жены Башарова рассказал о ее травмах

Брат третьей жены актера Марата Башарова Федор Шевырков рассказал, что его сестра Елизавета, госпитализированная в московскую клинику после того, как муж поднял на нее руку, до сих пор напугана.

Федор Шевырков рассказал изданию «Стархит», что его сестра долгое время скрывала побои, в том числе от своих родных и близких.

«Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках», – сказал он.

По словам брата Елизаветы Шевырковой, в этот раз ситуация оказалась намного хуже – у женщины закрытый перелом носа. Он подчеркнул, что и в последний раз Башаров ударил жену в присутствии ребенка.

«Сестра очень расстроена и напугана. Надеюсь, что примет правильное решение и обратится в суд. Нельзя жить с мужчиной, который бьет», – подчеркнул Федор.

Он добавил, что Башаров не выходил с ним на связь. «Видимо, боится... Потому я и решил рассказать о ситуации, чтобы остановить домашнее насилие», – заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее. При этом пока Елизавета Шевыркова не подает заявление в полицию. Мать пострадавшей рассказала, что Башаров напал на свою жену в порыве ярости.