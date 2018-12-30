Нетаньяху рассказал о планах Бразилии перенести посольство в Иерусалим

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о планах перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим, сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с еврейской общиной в Рио-де-Жанейро.

«Болсонару сказал мне, что вопрос заключается не в том, будет ли посольство Бразилии перенесено в Иерусалим, а в том, когда это произойдет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

Нетаньяху прибыл в Бразилию на инаугурацию Болсонару. Ожидалось, что центральной темой этих переговоров станет перенос посольства южноамериканской республики в Иерусалим, однако официальных заявлений об этом не прозвучало.

Российскую делегацию на инаугурации Жаира Болсонару возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В декабре 2017 года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае 2018 года в Иерусалиме открылось американское посольство.