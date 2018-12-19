Назван глава российской делегации на инаугурации «бразильского Трампа»

Российскую делегацию на инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонару возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации нового президента Бразилии», – сообщили ТАСС в нижней палате парламента.

Сообщается, что инаугурация состоится 1 января 2019 года.

Напомним, на президентских выборах в Бразилии победил правый политик Жаир Болсонару, который собрался кардинально изменить политический курс страны. Западные СМИ подняли по этому поводу истерику, называя его ультраправым популистом, шовинистом, сторонником пыток и военной диктатуры.

Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, он же Мессия, он же «бразильский Трамп», одержал победу во втором туре президентских выборов, заручившись поддержкой чуть более 55% избирателей.

По мнению главы экспертного совета, политолога ЭИСИ Глеба Кузнецова такая кандидатура – плохая новость для России.