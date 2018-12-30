В Белоруссии предсказали снижение цен на бензин

По прогнозу белорусского государственного концерна «Белнефтехима», в первую неделю января розничные цены на автомобильное топливо уменьшатся в результате снижения стоимости барреля нефти, об этом сообщил глава концерна Андрей Рыбаков.

«Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен. (...) Внесены нами предложения на январь по снижению цены на нефтепродукты на внутреннем рынке», – сказал Рыбаков телеканалу «Беларусь 1». Его слова передает РИА «Новости».

Рыбаков отметил, что изменение цен на топливо будет зависеть от фактической стоимости барреля в первых числах января. По его словам, при стоимости нефти в диапазоне 52-55 долларов за баррель рассматривается снижение цены на одну белорусскую копейку по дизелю и порядка двух копеек – по автобензинам.

С начала года в Белоруссии неоднократно повышались розничные цены на топливо на внутреннем рынке. Рост, как правило, составлял 1 копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр.

Сейчас цена бензина АИ-95-К5-Евро на автозаправочных станциях Белоруссии составляет 1,54 белорусского рубля (49,47 российского рубля, или 0,71 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,75 белорусского рубля (56,22 российского рубля, или 0,81 доллара), ДТ – 1,54 белорусского рубля (49,47 российского рубля, или 0,71 доллара), цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,43 белорусского рубля (45,94 российского рубля, или 0,66 доллара).

Добавим, что на этой неделе глава Белоруссии Александр Лукашенко дважды приезжал в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Вторая встреча продолжалась недолго и носила закрытый характер.