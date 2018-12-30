В Ростове-на-Дону задержали ударившего бортпроводника авиадебошира

Сотрудники полиции задержали пассажира рейса Москва – Ростов-на-Дону, курившего на борту самолета и ударившего проводника, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила ТАСС, что задержание было произведено в аэропорту Платов. Как сообщил командир воздушного судна, один из пассажиров во время полета курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание.

Дебошир был доставлен в дежурную часть, в отношении него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), предусматривающей наказание вплоть до ареста на 15 суток.

В ноябре суд оштрафовал 32-летнего жителя Москвы, который устроил пьяный дебош на борту самолета во время рейса до Якутии.