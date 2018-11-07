Москвича оштрафовали за авиадебош

Суд оштрафовал 32-летнего жителя Москвы, который устроил пьяный дебош на борту самолета во время рейса до Якутии.

Суд приговорил авиадебошира к наказанию в виде штрафа в размере 320 тыс. рублей, сообщает Следственный комитет в Twitter.

Москвич был задержан в Якутии 15 августа сразу после посадки самолета. В аэропорту мужчина нецензурно выражался в адрес сотрудников правоохранительных органов и пытался пинать их.

Напомним, во время рейса «Домодедово – Мирный» на борту Ту-154 пьяный мужчина спровоцировал конфликт: оскорблял бортпроводников, нарушал общественный порядок, не подчинялся требованиям экипажа о прекращении действий и оказывал сопротивление.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об усилении административной ответственности для авиадебоширов.