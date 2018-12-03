Посольство ответило на антироссийский выпад главы МИ-6

Представитель посольства России в Лондоне отметил, что британские власти подрывают возможности для налаживания отношений с Москвой; так он прокомментировал заявления главы службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера.

«Мы хотели бы вновь напомнить о том, что на протяжении последних лет именно британская сторона последовательно подрывает любые возможности для налаживания конструктивного диалога с Россией, аргументируя подобную линию «интересами национальной безопасности», которым наша страна якобы угрожает», – передает слова представителя посольства РИА «Новости».

Речь идет о выступлении Янгера в университете Сент-Эндрюс в Шотландии, где он назвал Россию в числе «противников Великобритании». По его словам, Британия находится в состоянии «постоянной конфронтации с ней». Янгер призвал Россию перестать «недооценивать» решительность и способности Британии и ее союзников. Также глава МИ-6 отверг желание Лондона дестабилизировать Россию.

Представитель посольства России заявил, что в состоянии постоянной конфронтации с Москвой находится именно британское правительство – причем по собственной инициативе. Он отметил, что Лондон демонстративно игнорирует предложения Москвы о сотрудничестве – в том числе в сфере кибербезопасности и в расследовании инцидента в Солсбери.

«Высказывания Янгера в очередной раз демонстрируют, что нынешнее консервативное правительство цивилизованному и ответственному политическому поведению предпочитает ничем не подкрепленные заявления, которые, помимо прочего, сеют ложную атмосферу страха и недоверия в британском обществе», – заявили в посольстве.

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