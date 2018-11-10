В Британии назвали причины ненависти Запада к России

Запад ненавидит Россию, потому что она не делает того, что ей говорят, предположили британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд.

Коулз и Элфорд в своей книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy» представили рассуждения на тему отношений США, Британии и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание CounterPunch.

Политологи заявляют, что Вашингтон всеми силами пытается сохранить гегемонию, но Москва своим нежеланием поддаваться мешает господству неолиберального порядка.

По мнению Коулза, в Великобритании Россию считают врагом уже с начала XX века, а местные историки называют тот период «первой холодной войной». Тогда страны вели борьбу за стратегические ресурсы и торговые пути, а с приходом к власти большевиков Россия стала представлять еще и идеологическую угрозу.

В качестве примера приводится британская партия лейбористов, созданная в 1900 году, которую Уинстон Черчилль называл прикрытием для большевиков. Кроме того, Британия первой использовала химической оружие на территории России, когда проводила операцию в поддержку Белой армии.

При этом Черчилль открыто называл данное оружие «правильным лекарством», однако «сегодня почему-то все говорят о том, как Москва угрожает Западу, скажем, своим «Новичком».

После ухода Бориса Ельцина с поста президента России страна начала двигаться к «экономическому национализму», рынки перестали быть свободными, американским корпорациям пришлось иметь дело с новыми пошлинами, отмечает эксперт.

Вот что стало реальной угрозой, но общественности такого говорить нельзя – что Запад «ненавидит Россию, потому что она не делает, что ей говорят».

Политологи пришли к выводу, что настоящая цель в отношении Москвы заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры «свободного рынка», в то время как лично для себя Вашингтон и дальше будет оставаться протекционистом.

Коулз также подверг критике военные действия Запада. По его мнению, американские военные специалисты еще много лет назад говорили, что любые попытки НАТО влиять на Украину приведут к «аннексии» Крыма, и теперь Москва не внезапно «нападает» на Киев, а демонстрирует свою реакцию на действия НАТО.

«Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же проведи Россия свои маневры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше», – заявляет политолог.

Коулз подчеркнул, что «Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится «экономический национализм» и развитие этих стран».

Напомним, отношения Москвы и Запада резко ухудшились из-за ситуации на Украине и возвращения Крыма в состав России. Некоторые государства ввел санкции; Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.