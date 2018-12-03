Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, занимавший эту должность с 2015 года, решил покинуть свой пост, сообщил врио главы региона Радий Хабиров.

«Рустэм Хабибович переходит на другую работу. Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики», – сказал врио руководителя республики.

Он поблагодарил Марданова за работу, передает ТАСС

В октябре Хабиров принял отставки всех вице-премьеров республики, назначив на их места новых чиновников. Марданов также подавал заявление, однако Хабиров тогда предложил ему продолжить работу.

Как сообщал в конце ноября «Коммерсант», новым местом работы Марданова может стать Уральское главное управление Центробанка России.

Рустэм Марданов родился в Уфе в 1964 году. Окончил Уфимский государственный авиационный институт, кандидат экономических наук. В 2002-2013 годах являлся председателем Национального банка Башкирии, в 2013-2015 годах – первый вице-премьер Башкирии, с 2015 года занимал пост премьер-министра республики.