РЖД получили первый готовый плацкарт с новым интерьером

Холдинг РЖД получил первый плацкарт с обновленным интерьером, в ближайшее время вагон будет проходить сертификацию и затем начнутся его тестовые испытания, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД).

«Делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым и генеральным директором АО «ФПК» Петром Ивановым на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществила приемку первого обновленного плацкартного вагона. В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания», – сообщили в ФПК, передает РИА «Новости».

Первый плацкарт с новым интерьером планируется запустить в начале 2019 года. Первый маршрут пока не определен, но, скорее всего, это будут направления Санкт-Петербург – Москва и Центр – Юг. Стоимость проезда в обновленных плацкартах не будет выше, чем в обычных, обещает холдинг РЖД, так как тарифы устанавливает государство.

Между тем, премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым заявил, что устаревшие пассажирские вагоны на российских железных дорогах должны быть практически полностью заменены на новые, причем отечественного производства. По словам Медведева, самое главное, «чтобы граждане были довольны, чтобы они видели изменения».

В свою очередь Белозеров сообщил, что в текущем году РЖД закупили в два раза больше новых пассажирских вагонов дальнего следования и провели модернизацию старых, а также закупили новый подвижной состав для пригородного сообщения. «Общая цифра – порядка 26 миллиардов рублей», – отметил глава компании.

Медведев обратил внимание, что в основном закупки концентрировались на российских предприятиях. Белозеров в ответ подтвердил, что абсолютно весь закупаемый подвижной состав отечественного производства.

В ноябре появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты. Кроме того, в вагоне полки стали длиннее и шире,

Также макет нового плацкартного вагона был представлен на Казанском вокзале. До этого новый вагон оценили посетители выставки «Транспорт России» в Москве.