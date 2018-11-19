РЖД получили первый готовый плацкарт с новым интерьером

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29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...

Кому нужен «закон о рабстве» в Венгрии

Павел Волков, публицист
Власть и оппозиция как будто соревнуются в риторике за звание самой консервативной и мракобесной силы. Ей-богу, не хватает только появления какого-нибудь Пуришкевича с «Черной сотней» венгерского разлива. Подробности...
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Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
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          РЖД получили первый готовый плацкарт с новым интерьером

             29 декабря 2018, 13:43
          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Холдинг РЖД получил первый плацкарт с обновленным интерьером, в ближайшее время вагон будет проходить сертификацию и затем начнутся его тестовые испытания, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД).

          «Делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым и генеральным директором АО «ФПК» Петром Ивановым на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществила приемку первого обновленного плацкартного вагона. В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания», – сообщили в ФПК, передает РИА «Новости».

          Первый плацкарт с новым интерьером планируется запустить в начале 2019 года. Первый маршрут пока не определен, но, скорее всего, это будут направления Санкт-Петербург – Москва и Центр – Юг. Стоимость проезда в обновленных плацкартах не будет выше, чем в обычных, обещает холдинг РЖД, так как тарифы устанавливает государство.

          В туалете есть гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания младенцев

          Между тем, премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым заявил, что устаревшие пассажирские вагоны на российских железных дорогах должны быть практически полностью заменены на новые, причем отечественного производства. По словам Медведева, самое главное, «чтобы граждане были довольны, чтобы они видели изменения».

          В свою очередь Белозеров сообщил, что в текущем году РЖД закупили в два раза больше новых пассажирских вагонов дальнего следования и провели модернизацию старых, а также закупили новый подвижной состав для пригородного сообщения. «Общая цифра – порядка 26 миллиардов рублей», – отметил глава компании.

          Медведев обратил внимание, что в основном закупки концентрировались на российских предприятиях. Белозеров в ответ подтвердил, что абсолютно весь закупаемый подвижной состав отечественного производства.

          В ноябре появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты. Кроме того, в вагоне полки стали длиннее и шире,

          Также макет нового плацкартного вагона был представлен на Казанском вокзале. До этого новый вагон оценили посетители выставки «Транспорт России» в Москве.


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