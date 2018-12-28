Со слепого в Екатеринбурге повторно потребовали оплатить проезд собаки-поводыря

Инвалида Рината Шайдуллина из Екатеринбурга повторно попросили оплатить проезд собаки-поводыря, когда мужчина на автобусе возвращался с собрания у перевозчика.

У незрячего мужчины снова попросили оплату за проезд собаки-поводыря, сообщил Ura.ru пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов. При этом инцидент произошел, когда Шайдуллин ехал с совещания у перевозчика ООО «ПАТП «Город», где разбирали произошедший ранее подобный инцидент.

«С нашей точки зрения есть недоработки, городской комитет по транспорту проведет объяснительную работу в муниципальных и коммерческих предприятиях с кондукторами. Муниципальная транспортная инспекция будет обращать внимание на подобные случаи», – сказал Карманов.

На прошлой неделе Ринат Шайдуллин рассказал, что кондуктор в автобусе №27 потребовала у него оплатить проезд за собаку-поводыря, а когда тот отказал, то женщина заявила, что он уже «наказан богом», поскольку является инвалидом. После этого транспортное предприятие было оштрафовано на 10 тыс. рублей, а кондуктор извинилась за требование оплатить проезд собаки-поводыря.