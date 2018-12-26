Перевозчика наказали за требование оплатить проезд собаки-поводыря в Екатеринбурге

В Екатеринбурге транспортное предприятие было оштрафовано после требования кондуктора к незрячему пассажиру оплатить проезд собаки-поводыря в автобусе, сообщает администрация города.

«За этот инцидент предприятие было оштрафовано на 10 тыс. рублей», – сообщили в мэрии, передает РИА «Новости».

О происшествии рассказал сам инвалид Ринат Шайдуллин в соцсетях. По его словам, кондуктор в автобусе №27 потребовала у него оплатить проезд за собаку-поводыря, а когда тот отказал, то женщина заявила, что он уже «наказан богом», поскольку является инвалидом.

Полицейские, прокуратура и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проводят проверку по этому факту.

Директор предприятия Вячеслав Волков подтвердил, что кондуктор требовала оплатить проезд за собаку. Он сообщил, что извинился перед Шайдуллиным за поведение работника и попросил его прийти на собрание предприятия, чтобы провести инструктаж для сотрудников.

В мэрии заявили, что после праздников комитет по транспорту проведет встречи с другими коммерческими перевозчиками, чтобы еще раз проинструктировать их по вопросам соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

«Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга организует в муниципальных предприятиях учебу для кондукторов и водителей, которая поможет им правильно оценивать ситуацию и, не нарушая прав пассажиров всех категорий, обеспечивать выполнение правил проезда в общественном транспорте», – пояснили в городской администрации.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что этот инцидент – «вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия».

«Прежде всего, надо в любой ситуации оставаться человеком. Надеюсь, что все, кто работает в сфере услуг, извлекут урок из этого случая», – приводит слова градоначальника мэрия.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько написал в соцсетях, что также примет участие во встрече, посвященной взаимодействию с инвалидами.

«Инцидент с Ринатом Шайдуллиным, которого в автобусе пытались заставить оплатить проезд его собаки-поводыря, вроде бы частная история. Но она инициировала очень важную для всего нашего общества дискуссию – о том, с какими трудностями приходится сталкиваться людям с ограничениями по здоровью в большом городе», – написал Бидонько.