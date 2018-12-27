Кондуктор извинилась за требование оплатить проезд собаки-поводыря

В Екатеринбурге кондуктор автобуса, потребовавшая от незрячего инвалида Рината Шайдуллина оплатить проезд собаки-поводыря, извинилась перед ним.

Кондуктор извинилась во время собрания автотранспортного предприятия «Город», на котором разбирали произошедший случай. На нем также присутствовал Шайдуллин, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

«Простите меня, пожалуйста, я извиняюсь, я одна воспитываю ребенка», – сказала кондуктор Юлия.

Шайдуллин принял извинения и сказал, что у него нет никаких претензий. Он рассказал собравшимся об особенностях жизни незрячих и провел инструктаж для персонала.

«Случай показал, что в транспорте не все знакомы с собаками-поводырями. Я сегодня пришел, чтобы рассказать, что такое собака-поводырь, какие у нее функции», – сказал он.

Директор муниципальной транспортной инспекции Григорий Кулинич заявил, что в ближайшее время со всеми перевозчиками города будут организованы собрания.

На прошлой неделе Ринат Шайдуллин рассказал об инциденте в соцсетях. По его словам, кондуктор в автобусе №27 потребовала у него оплатить проезд за собаку-поводыря, а когда тот отказал, то женщина заявила, что он уже «наказан богом», поскольку является инвалидом. После этого транспортное предприятие было оштрафовано на 10 тыс. рублей.