Россия частично отменила пошлины на экспорт нефти в Киргизию

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению между Россией и Киргизией, который предусматривает отмену вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, поставляемые в объемах внутреннего потребления Киргизии.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с соглашением, которое было заключено 6 июня 2016 года, и протоколу к нему от 28 апреля 2018 года российская сторона не взимает вывозные таможенные пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, поставляемых в объемах внутреннего потребления Киргизии, утверждаемых в объеме индикативных балансов.

Для объемов поставок, превышающих индикативные балансы, вывозные таможенные пошлины должны уплачиваться в российский бюджет, при этом вывозимые нефтепродукты в целях учета подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации.

Напомним также, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о разногласиях Москвы и Минска по поводу беспошлинных поставок российской нефти в Белоруссию.