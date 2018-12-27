Тело погибшего в украинской тюрьме добровольца Иванова доставили в Россию

Российский доброволец Валерий Иванов, воевавший в Донбассе на стороне ополченцев, а впоследствии попавший в плен и погибший в украинской тюрьме, будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области.

«Гроб с телом бойца Народной милиции ЛНР Валерия Иванова, взятого в плен украинскими силовиками, осужденного украинским судом и затем убитого в Драгобычской колонии (Львовская область), пересек украинско-белорусскую границу, затем и белорусско-российскую и сейчас уже находится на территории России», – рассказал ТАСС представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

Сообщается, что похороны Иванова пройдут 29 декабря на его родине в городе Северодвинске Архангельской области, где живут его родители.

Мирошник добавил, что «на похороны прибудет и делегация ЛНР с представителями правительства республики, Народного совета и Народной милиции».

Напомним, в Дрогобычской тюрьме во Львовской области погиб российский доброволец, который защищал мирных жителей Донбасса Валерий Иванов. Украинские власти заявили, что это несчастный случай, якобы мужчина ударился затылком об урну для мусора, что и стало причиной смерти.

При этом в ЛНР заявили, что Иванов был убит охраной львовской колонии.

Аналогичную версию произошедшего озвучил МИД России.