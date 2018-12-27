На авиакомпанию «ИрАэро» завели дело

В отношении авиакомпании «ИрАэро», отказавшейся перевозить туристов турфирмы «Жемчужная река» из Хайнаня, возбуждено административное дело, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной рассказал, что по поручению замгенпрокурора Николая Винниченко была проведена проверка на возможные нарушения прав пассажиров авиакомпании «ИрАэро» и клиентов туроператора «Жемчужная река», передает ТАСС.

В итоге подтвердилось, что с 7 декабря авиакомпания приостановила программу полетов в Китай из-за задолженности со стороны турфирмы за уже оказанные услуги в размере 126 млн рублей.



«Поскольку отказ от перевозки противоречит воздушному законодательству, на этом основании прокуратура внесла представление генеральному директору этой авиакомпании об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении этого авиапредприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии»)», – сказал он.

Проводившая проверку Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила материалы в прокуратуру Москвы , чтобы более масштабно организовать надзорные мероприятия по установленным фактам.

«Мы имеем рассосавшуюся проблему, которая начала решаться только после вмешательства прокуратуры, следственных органов и Ростуризма», – отметил он.

Напомним, в середине декабря российские туристы застряли на острове Хайнань в связи с долгами «Жемчужной реки» перед авиакомпанией. По данным СМИ, отдыхающих россиян начали вывозить из Китая, «понимая, что «Жемчужная река» за это не заплатит».

Ростуризм исключил два принадлежащих туроператору «Жемчужная река» юридических лица из Единого федерального реестра туроператоров.