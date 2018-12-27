Нефть WTI подорожала более чем на 10%

Стоимость нефти марки WTI выросла в цене более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.

К полуночи стоимость WTI составила 46,95 доллара за баррель (рост на 10,39%), а Brent – 55,53 доллара (9,38%), передает РИА «Новости».

Напомним, после того, как 24 декабря цены рухнули более чем на 6%, 26 декабря стоимость Brent и WTI резко пошла вверх.