Стоимость нефти Brent выросла на 8,5%

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти марки Brent выросла на 8,5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.03 мск Brent стоила 54,43 доллара за баррель, а WTI – 45,82 доллара. Таким образом, Brent поднималась на 7,21%, WTI – на 7,74%, передает РИА «Новости».

Позднее цена нефти Brent достигла 55,1 долларов за баррель (рост на 8,5%), передает ТАСС.

Рост цен на нефть связывают с ростом основных фондовых индексов США.

Цены на нефть 24 декабря рухнули более чем на 6% по основным маркам, цена на Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель.