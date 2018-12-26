Россия дважды спасла репутацию Саудовской Аравии

Москва уже второй раз помогает Саудовской Аравии сохранить лицо, пишет британская пресса.

Речь идет о переносе шахматного чемпионата мира по рапиду и блицу из Саудовской Аравии в Россию. Guardian пишет, что сперва Россия помогла саудитам сохранить лицо, отправив внушительную делегацию на инвестиционный форум, от участия в котором отказались представители США и Европы. В меньшем масштабе Москва еще раз выручила Саудовскую Аравию, приняв чемпионат. При этом Саудовская Аравия останется спонсором чемпионата.

Guardian отмечает, что отказ Эр-Рияду в праве проводить турнир стал еще одним элементом давления на Саудовскую Аравию, хотя поводом для такого решения Международной шахматной федерации (ФИДЕ) стало не убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, а отказ саудовских властей в оформлении виз израильским шахматистам.

Издание подчеркивает роль нового главы ФИДЕ Аркадия Дворковича в переносе чемпионата. Сам Дворкович пояснил, что такая ситуация является форс-мажором и проведение турниров в России не станет «обычной практикой». Однако он отмечает, что «Россия – страна с великими шахматными традициями». По словам Дворковича, он уверен, что в случае каких-либо проблем «Россия всегда может помочь».

Решение о переносе турнира в Россию было принято совместно с шахматной федерацией Саудовской Аравии. Сделка является проверкой способности Дворковича справляться со сложными организационными и политическими проблемами международных шахмат, пишет газета.

Guardian напоминает, что СМИ критиковали Дворковича за лоббистские усилия российского правительства при его избрании главой ФИДЕ, но Дворкович подчеркнул, что такие обвинения могут вызвать только смех, ведь подобная поддержка вполне обычна. Для властей России было «нормальным» публично поддержать российского кандидата, сказал он.