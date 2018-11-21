Названы самые смешные поисковые запросы года

Поисковый сервис «Яндекс» запустил генератор новогодних предсказаний и составил список самых необычных и смешных запросов пользователей.

«Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. (...) Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми», – рассказали РИА «Новости» в «Яндексе».

В их числе (орфография и пунктуация авторов сохранены. - прим. ВЗГЛЯД):

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Сообщается, что генератор новогодних предсказаний составлен также на основе запросов пользователей. «Узнать о будущем» разработчики предлагают, нажав соответствующую кнопку на сайте портала.

Ранее «Яндекс» обнародовал самые популярные запросы года. По данным портала, в 2018-м россияне активнее всего интересовались чемпионатом мира по футболу и зимней Олимпиадой в Пхенчхане.