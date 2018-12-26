В Чечне уничижительно отозвались о воюющих за Украину боевиках из лагерей ИГ

Боевики, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, не имеют отношения к настоящим чеченцам и являются «кнопочными героями», заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Истинные чеченцы-воины никогда не станут болтать на камеру ради пиара, в угоду чьих-либо политических амбиций, тем более, если речь идет о вероломных политиканах, на подобии тех, что правят в Киеве. Истинные чеченцы воюют только за веру и свободу. На стороне ВСУ воюют другие «герои», в основном «кнопочные», – цитирует Умарова ТАСС.

Умаров отметил, что на оружии одного из боевиков есть надпись про сепаратистов. «Интересно, кого он имел ввиду, когда носил его во времена двух чеченских войн? Прямо скажем, неувязочка», – добавил он.

Напомним, издание The Times обнародовала информацию о том, что боевики чеченского батальона имени шейха Мансура, участвующие в военном конфликте в Донбассе на стороне Киева, признались, что проходили подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство*» в Ираке и Сирии.