Активистка обманутых дольщиков отреагировала на отставку вице-губернатора Петербурга

Активистка организации обманутых дольщиков ГК «Город» Алла Андреева сказала, что «с осторожностью» отнеслась к отставке вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, который обвинял ее во лжи.

«Я отношусь (к отставке Албина) с осторожностью, потому что это еще не конец истории. Очень хочется увидеть результаты работы (врио губернатора Петербурга) Александра Дмитриевича (Беглова)», – сказала Андреева, передает РИА «Новости».

Она выразила надежду на то, что Беглов «уже начал разбираться» с проблемами дольщиков.

«Может быть, после праздников уже мы узнаем, когда же начнут закрывать все вопросы, которые до сих пор не закрыты, по достройке введенных в эксплуатацию недостроенными двух домов ЖК «Ленинский парк», – отметила Андреева.

Ранее в среду Беглов принял отставку сразу двух вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

20 декабря в ходе большой пресс-конференции президента Владимира Путина Алла Андреева рассказала главе государства о проблемах дольщиков в городе и попросила обратить внимание на расследование убийства ее мужа в 2015 году.

После этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил Андрееву во лжи и самопиаре, она также высказалась в ответ.