Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов подали в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова», который с апреля 2013 года возглавлял финансовый блок правительства Петербурга, а с августа 2017 года возглавлял комитет имущественных отношений города. Координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана, сообщается на сайте администрации города.

Кроме того, Беглов принял отставку вице-губернатора Игоря Албина, который с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства.

Отставка произошла меньше чем через неделю после того, как 20 декабря в ходе пресс-конференции президент Владимира Путина вопрос главе государства задала Алла Андреева, активистка общества обманутых дольщиков ГК «Город». Она рассказала президенту о проблемах дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста. Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников.

После этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил Андрееву во лжи и самопиаре, она также высказалась в ответ.