Валенса назвал Путина мудрым человеком

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса назвал российского лидера Владимира Путина мудрым человеком и заявил, что готов способствовать улучшению отношений Москвы и Варшавы.

Валенса заявил, что в свое время у него были хорошие отношения с президентом России Борисом Ельциным, у него получалось донести до российского коллеги свои аргументы. «Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо для него добавить аргументов», – сказал Валенса, передает РИА «Новости».

По его словам, проблема в польско-российских отношениях состоит в «понимании». «Это все надо понять, но понимать с простых направлений. Ему (Путину) никто не говорит простых вещей. И он большую политику проводит правильно, но не видит простых элементов, которые искажают состояние вещей», – считает он.

Валенса заявил, что готов лично приехать в Россию. «Если бы меня пригласили, я, конечно, приехал бы, но приглашения нет. У меня нет никаких противопоказаний. Я бы очень хотел этого», – сказал он.

Он также заявил, что продолжает винить себя в том, что, занимая пост главы государства в 1990–1995 годах, не наладил отношения с Россией.

По словам Валенсы, на ссоре Москвы и Варшавы зарабатывает третья сторона. «Мне это не нравится. Поэтому говорю – не ссориться с Россией, потому что третий на нас зарабатывает. Мы должны найти выход. Мы должны уступить один другому, понять, и тогда мы будем вместе проводить действительно хорошую политику. И нам ближе до Москвы, чем до Нью-Йорка», – сказал Валенса.

Говоря об отношениях Варшавы и Вашингтона, экс-президент Польши отметил, что размещение в Польше военной базы США бессмысленно с военной точки зрения. «Мы 11 раз можем уничтожить жизнь на Земле, столько у нас у всех есть оружия. И они спорят про двенадцатый раз. Достаточно, если нас одиннадцать раз убьют, двенадцатый раз уже не нужен», – сказал Валенса.

В то же время, по его мнению, американские солдаты могут пригодиться Польше «для спокойствия души».

Напомним, Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы – порядка 1,5–2 млрд долларов. Однако сообщалось, что США не собираются размещать на территории Польши базу «Форт Трамп».