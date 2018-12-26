Еще один задержанный ребенок из Гватемалы умер в США

Скончался восьмилетний мальчик из Гватемалы, которого вместе с отцом задержали в США при попытке нелегального пересечения границы, сообщила таможенно-пограничная служба США.

В понедельник мальчику стало плохо в центре содержания нелегальных мигрантов, его доставили в больницу штата Нью-Мексико. Медики диагностировали простуду с повышенной температурой, прописали мальчику лекарства и выписали из больницы.

Состояние ребенка ухудшилось, его вернули в больницу, но в ночь на вторник он умер, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В декабре умерла семилетняя девочка из Гватемалы, которая также была в центре содержания мигрантов у границы с Мексикой.