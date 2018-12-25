Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.

«Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя», – передает RT слова генпрокурора Украины.

Он выразил надежду на поддержку Запада в виде отправки международного конвоя и недопуска российских кораблей в европейские гавани. По его словам, инцидент в Керченском проливе затрагивает абсолютно все страны, которые имеют выход к морю.

«Если мы позволим это России, тогда она не остановится. Ее следующей целью может быть Черное море», – заявил он.

У него спросили, почему Украина введением военного положения наказывает людей, которые никак не связаны с конфликтом.

«Эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ», – сказал Луценко.

Также генпрокурор подчеркнул, что военное положение не повлияет на выборы.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. На прошлой неделе секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли в ближайшее время снова повторят попытку пройти через Керченский пролив.