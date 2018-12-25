Рост цен на продукты в России оказался быстрее, чем в Европе

В России с января по ноябрь 2018 года цены на продукты выросли в 3,3%, продовольствие в среднем по Евросоюзу стало дороже только на 1%, об этом свидетельствуют данные Росстата.

За указанный период цена на мясо и мясопродукты выросла на 6,7%, на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – на 5,1% сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Молочные изделия, сыры, яйца при этом подорожали на 2,9%.

Газета ВЗГЯД подробно анализировала, как будут расти цены на продовольствие в 2019 году.